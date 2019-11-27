فيديو | بالأكفان.. المحررون المقطوعة رواتبهم يدقّون ناقوس الخطر

وطن: قرر الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، ارتداء "أكفان الموتى"، بعد يومين من إضرابهم عن الماء و19 يوما من اضرابهم عن الطعام، في إشارة منهم إلى الخطر الذي يداهم حياتهم نتيجة استمرارهم بالاضراب في ظل عدم تحقيق مطالبهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المحررون في خيمة اعتصامهم على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله.

وأكد المحرر علاء الريماوي أنه تم نقل عدد منهم اليوم إلى المستشفى جراء تردي حالتهم الصحية نتيجة الاضراب.

ويعتصم الأسرى المحررون منذ 39 يوما، للمطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة منذ ما يزيد عن 12 عاماً.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فضت في ساعات الفجر الأولى أمس الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين.كما التقوا أمس برئيس الوزراء، لكنهم اكدوا أن الاجتماع به لم يخرج بنتائج.