نقابة المحامين تدعو السلطة للاستجابة لمطالب المحررين المقطوعة رواتبهم

وطن: دعت نقابة المحامين السلطة الوطنية إلى الاستجابة الفورية لمطالب الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وإعادة صرف مستحقاتهم القانونية، وإبعاد قضيتهم عن أي انقسامات سياسية.

وأعلنت النقابة في بيان لها، وصل وطن، الأربعاء، عن تعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات العامة وامام جميع المؤسسات يوم غدٍ الخميس من الساعة الحادي عشر وحتى اخر الدوام تضامنا مع الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

وذكر بيان النقابة أنه "في ظل استمرار التعنت الرسمي في عدم التعاطي مع مطالب الاسرى المحررين بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة خلافا للقانون، وامام الحالة الصحية المتردية والخطيرة والتي يمكن ان تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية فإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين نعلن تضامننا الكامل مع مطالب الاسرى المضربين عن الطعام وخاصة زميلنا المحامي الأسير المحرر عبد الرازق خصيب العاروري وباعتبارها مطالب نص عليها القانون".

وأضاف: ندعو السلطة الوطنية إلى الاستجابة الفورية وإعادة صرف مستحقاتهم القانونية وأن يتم ابعاد قضايا الاسرى عن أي انقسامات سياسية باعتبار الاسرى هم يمثلون حالة الإجماع الوطني في جميع مراحل الكفاح التحرري الفلسطيني، وترجمة لهذا التضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام يعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل في كافة المحاكم والنيابات العامة وامام جميع المؤسسات يوم الغد الخميس الموافق ٢٩/١١/٢٠١٩ من الساعه الحادي عشر وحتى اخر الدوام وبذات الوقت تحمل نقابة المحامين الجهات المسؤولة في السلطة عن سلامة المعتصمين وانهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم علما بان نقابه المحاميين ستتابع هذه القضيه العادله حتى يتم إنهائها.