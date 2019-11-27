لجنة الانتخابات تسلم الرئيس رد الفصائل بما فيها حماس حول الانتخابات العامة

وطن: سلمت لجنة الانتخابات المركزية رد حركة حماس بالموافقة على المشاركة بالانتخابات العامة الى الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء.

وبعث الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة رسالة خطية الى الرئيس عباس الموجود حاليا في قطر، بين فيها مجمل موقف الفصائل من الانتخابات، وموقف حركة حماس على وجه الخصوص، متضمنة الرسالة الخطية التي تلقتها اللجنة من حركة حماس يوم أمس، والتي تشير الى موافقتها على المشاركة بالانتخابات العامة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان ان ما تتناقله بعض وسائل الاعلام حول تسريبات لنص رسالة حركة حماس ليس دقيقاً، ولا يحمل موقف حركة حماس الكامل، الذي تسلمته اللجنة رسميا في الورقة المقدمة اليها، والتي بدورها نقلته الى الرئيس ابومازن اليوم.