العالول يعلق على ازالة خيمة الاسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من وسط رام الله

وطن: علق نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، عن إزالة خيمة اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من وسط رام الله فجر الامس ، مبينا أن الأمر لا يتعدى عن كونه نقل مكان الاعتصام لمكان آخر.

وقال العالول في لقاء بث على تلفزيون فلسطين وتحديدا في الدقيقة (30) انه جرى "نقل الخيمة إلى مكان آخر؛ لأننا على أبواب عيد الميلاد والبلدية تريد أن تضيء شجرة عيد الميلاد هناك".

وبينما كان العالول يتحدث عن تأجيل رد حركة حماس تسليم ردها المكتوب حول ورقة الرئيس محمود عباس بشان الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بسبب ما تعرضت له خيمة الاسرى المحررين وسط رام الله، وتلقيه اتصالا من حنا ناصر يوضح له اسباب ارجاء حماس لتسليم ردها صباح الامس قال " ما فهمته انه لم يكن هناك فك لخيمة الاحتجاج وانما موضوع نقل المكان الى مكان اخر لاننا على ابواب عيد الميلاد والبلدية تريد اضاءة شجرة الميلاد هناك، لنكون واضحين".

وكانت عناصر من الأجهزة الأمنية قد فضّت في ساعات الفجر الأولى امس الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم وسط مدينة رام الله، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين، من بينهم المحامي عبد الرازق العاروري وايهاب السده ومحمد عديلي ومحمد الجعبري واربعتهم مضربين عن الطعام لليوم السابع عشر.

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ودفع هذا الامر حركة حماس صباح امس الثلاثاء الى ارجاء تسليم ردها المكتوب بشان الانتخابات الى رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، قبل ان تعود مساء امس عن قرارها وتسلمه الرد.

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وردا على اقتحام خيمتهم، اعلن الاسرى لوطن يوم امس عن شروعهم بالاضراب المفتوح عن شرب الماء احتجاجا على فض اجهزة الامن لخيمة اعتصامهم التي اقاموها وسط رام الله والاعتداء على الاسرى المعتصمين .

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وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد زار ظهر الامس اعتصام الاسرى وسط رام الله، وتعهد بحل قضيتهم، ودعاهم لعقد اجتماع معهم في مكتبه.

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لكن الاجتماع بين اشتية ووفد الاسرى المحررين باء بالفشل، حيث اكد الاسرى المحررين لوطن، ان اللقاء لم يسفر عن اي نتائج وان الاضراب عن الطعام والماء مستمر، وان حل هذه القضية بيد رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج وبحاجة الى توقيع من الرئيس عباس.

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وافترش الاسرى المحررين مساء امس الارض وسط مدينة رام الله، وباتوا ليلتهم هناك، لكنهم اكدوا لوطن مساء امس ان بعض "البلطجية" هددوا لفض اعتصامهم بالقوة.

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وصعد الاسرى ظهر اليوم الاربعاء من احتجاجاتهم، وقرروا ارتداء "أكفان الموتى"، بعد يومين من إضرابهم عن الماء و19 يوما من اضرابهم عن الطعام، في إشارة منهم إلى الخطر الذي يداهم حياتهم نتيجة استمرارهم بالاضراب في ظل عدم تحقيق مطالبهم.