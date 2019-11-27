الاحتلال يزيل يافطة رفعها نشطاء على أسوار القدس

وطن: أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، يافطة رفعها نشطاء في حركة فتح اقليم القدس، على سور القدس القديمة من الجهة المقابلة لشارع السلطان سليمان، كتب عليها عبارات: "السيادة فلسطينية" و"القدس ليست للبيع".

ورسم على اليافطة علم فلسطين وشعار حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وصورتي الرئيس محمود عباس، والرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، وكتب عليها عبارات "القدس بأرضها وشهدائها نياشين فخر وعز".

وكانت سلطات الاحتلال اغلقت الأربعاء المنصرم مكتب مديرية التربية والتعليم، والمركز الصحي العربي، وحظرت انشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة