مؤسسة تعاون لحل الصراع وشغف للتعبير الرقمي تختتمان دورة تدريبية حول المحتوى الإعلامي

رام الله - وطن: إختتمت مؤسسة تعاون لحل الصراع ومؤسسة شغف للتعبير الرقمي، دورة تدريبية متخصصة بعنوان صناعة المحتوى الرقمي وذلك ضمن مشروع مجاورات رقمية إعلامية لتطوير وتمكين الشباب / نفيدو ، حيث يأتي هذا المشروع ضمن مشروع "شباب لايف" وهو مشروع مشترك ما بين أكاديمية دويتشه فيله – المانيا، الخط – تونس، ومركز المعلومات العربي للفنون الشعبية/ الجنى – لبنان، المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

واستهدف البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار ثلاثة أيام تدريبية بمشاركة 26 شاب وشابة من ذوي الاهتمامات والتخصصات الإعلامية من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث هدفت الدورة التدريبية إلى تمكين صناع المحتوى من أجل تطوير محتوى إعلامي يسلط الضوء على قضايا مجتمعية ذات أولوية في المجتمع الفلسطيني.

وقد قاد اللقاء التدريبي الأستاذ صالح مشارقة الخبير والمختص في تطوير المحتوى الإعلامي، حيث شملت الدورة التدريبية على مجموعة مركزة من المواضيع كمهارات التدوين الجديد وأثرها على التغيير الإجتماعي، والكتابة الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسس تطوير المحتوى الإعلامي إضافة إلى مجموعة من المهارات الهامة والضرورية في حقل تطوير المحتوى الإعلامي مثل مهارات الصوت والإلقاء ومهارات الحديث أمام الجمهور.

من جانبه أكد السيد هاني سميرات مدير المشروع أن هذا اللقاء التدريبي يأتي ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل تطوير قدرات المشاركين في المشروع حول مهارات التعامل مع النزاعات المجتمعية إضافة إلى آليات تطوير المبادرات المجتمعية واختيار القضايا المجتمعية إضافة إلى مهارات التصميم والإنتاج للمحتوى الإعلامي، كما أشار سميرات أن المرحلة القادمة من المشروع ستشمل على أنشطة متنوعة مثل إجراء المجاورات، وإطلاق 26 محتوى إعلامي، وانشاء استوديو رقمي إعلامي خاص بالشباب، ومنح جائزة افضل محتوى إعلامي رقمي مؤثر في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى أنشطة أخرى تساهم في إعلاء صوت الشباب في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية عبر الإعلام الحديث.