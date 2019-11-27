كهرباء القدس: كهرباء الاحتلال توقف برنامج قطع الكهرباء للنصف الاول من الشهر القادم

وطن: أعلنت شركة كهرباء القدس عن تبلغها من شركة كهرباء الاحتلال بايقاف برامج القطع والتي كانت مقررة بداية الشهر المقبل من شركة كهرباء الاحتلال.

وقالت كهرباء القدس "بناءاً على ما وردنا من شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية فانه تم ايقاف برامج القطع المبرمجة من الجانب الاسرائيلي والتي كان من المقرر بدء العمل بها في بداية شهر كانون الاول 1/12/2019 ، وذلك لاسباب خاصة بالشركة الاسرائيلية".

واضافت الشركة " ستعاود كهرباء اسرائيل العمل بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون على شركة كهرباء محافظة القدس بسبب السرقات وعدم التزام بعض المشتركين بسداد ما عليهم من التزامات مالية اتجاه الشركة بتاريخ 15/12/2019."

واكدت الشركة انها ستقوم بتزويد المواطنين ببنرامج القطع في حينه.

وكانت شركة كهرباء محافظة القدس، اكدت لوطن صباح اليوم انها ستقدم طلبا لمحكمة الاحتلال العليا ظهر اليوم الاربعاء لوقف قطع الكهرباء عن مناطق امتيازنا.

وقال مدير عام شركة كهرباء القدس، م. هشام العمري خلال برنامج " شد حيلك ياوطن" ان تلك الخطوة تأتي بعد استنفاذ كافة الطرق مع الجانب الإسرائيلي، موضحاً "أرسلنا خلال الشهرين الماضيين عشرات الكتب لشركة الكهرباء الإسرائيلية ولك من له علاقة، من رأس الحكومة حتى منسق الشؤون المدنية".