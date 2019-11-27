الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين في الخليل

وطن: دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هجمات المستوطنين، وحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات وإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة وحيادية بشكل فوري.

وقال مكتب الامم المتحدة، إن "أشخاصا تم التعرف عليهم بأنهم مستوطنون نفذوا خلال يومي 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ست هجمات على الأقل، أسفرت عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين في منطقة H2 في الخليل، والتي تزامنت مع الاحتفال اليهودي المعروف باسم عيد سارة".

وأكد المكتب ان قوات الاحتلال الإسرائيلية امتنعت عن اتخاذ أية إجراءات في عديد من المناسبات لمنع الهجمات وحماية الفلسطينيين.

وأشار أنه في احدى هذه الهجمات قامت مجموعة من قرابة 50 مستوطنا بالاعتداء على ثمانية أفراد من نفس العائلة بالضرب بالهروات ورشهم برذاذ الفلفل في شارع وادي الحسين، وقد أسفر الهجوم العنيف عن كسر ذراع أحد أفراد العائلة، وإصابة أحدهم بالرأس، إضافة إلى إصابة الأفراد الستة الآخرين جراء تعرضهم لرذاذ الفلفل وجروح متنوعة، ما استدعى إدخالهم المستشفى لفترة وجيزة.