اللاعب الاردني محمد عيد يرفض التطبيع وينسحب من بطولة عالمية لـ"الكيك بوكسينغ"

وطن: رفض اللاعب الأردني، محمد عيد، مواجهة لاعب "إسرائيلي" في بطولة العالم لـ "الكيك بوكسينغ"، التي أقيمت مؤخرا في تركيا .

وفضّل عيد الانسحاب من البطولة على ملاقاة اللاعب "الإسرائيلي"، وكتب صفحته في فيسبوك: "بعد تدريب متواصل لعدة أشهر مع المنتخب الأردني، وبعد الوصول إلى أنطاليا؛ للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكيسنغ، جاءت قرعتي مع لاعب اسرائيلي فقررت عدم المشاركة؛ إذ إن الوطن مبدأ، والمبادئ لا تسقط".

وأضاف: "كان من السهل أن أتنحى عن حلم الفوز بالبطولة على أن أقف بمواجهة الإسرائيلي، على الرغم من أنني كنت على استعداد كامل للحصول على ذهبية العالم وبكل قوة.. حيث إنني لن أُنزل نفسي إلى منزلة لا تليق بي ولا ببلدي الأردن الحبيب".

من جانبه، حيا تجمع "اتحرك لمقاومة التطبيع"، لاعب الكيك بوكسينغ الأردني محمد عيد، على قراره برفض اللعب مع "إسرائيلي" ضمن البطولة التي أقيمت مؤخرا في تركيا.

كما ثمنت لجنة مقاومة التطبيع بجبهة العمل الإسلامي في الأردن موقف اللاعب عيد، والدور الإيجابي من اتحاد الكيك بوكسينغ الأردني، الذي دعم اللاعب في موقفه.