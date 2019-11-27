طهران تعلن اعتقال أشخاص على صلة بـ(CIA) خلال الاحتجاجات

رام الله - وطن: قالت السلطات الإيرانية، إنها اعتقلت 6 أشخاص خلال الاحتجاجات الأخيرة، كانوا على صلة بالمخابرات الأمريكية (سي آي إيه).

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مسؤول أمني -لم تسمّه- قوله إن الأجهزة المختصة "ألقت القبض على عدد من العناصر العميلة للاستخبارات الأمريكية، التي كانت تهدف إلى جمع المعلومات عن أعمال الشغب، ونقلها إلى الخارج".

وقال المسؤول "إن عددا من العناصر التي كانت تحاول جمع معلومات عن أعمال الشغب، ونقلها إلى الخارج؛ لتقديمها إلى الأجانب، تم الكشف عنهم، واعتقالهم، قبل قيامهم بأي إجراء في هذا السياق".

وأضاف: "العناصر المذكورة التي تلقت التدريبات اللازمة لجميع المعلومات في مختلف الدول تحت غطاء مراسلين بميزانية جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكي (سي آي أي)، كانوا منذ فترة تحت الرصد من قبل الأمن الإيراني. وبعد تصاعد حدة أعمال الشغب، تبين أنهم تلقوا أوامر للتواجد في هذه الأماكن؛ لإعداد تقارير دقيقة، خاصة المصورة". وفق قول المسؤول الإيراني.

ومنذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تشهد إيران تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافا خارجية" بالسعي إلى إخلال النظام العام.