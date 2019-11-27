272 مليون مهاجر في أنحاء العالم

وطن: أشارت تقديرات «المنظمة الدولية للهجرة» إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون خارج أوطانهم، قد وصل إلى حوالي 272 مليون شخص في أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته في جنيف الأربعاء، أن هذا العدد يمثل نحو 3.5% من إجمالي عدد سكان العالم. وأضافت أن عدد المهاجرين ارتفع بمقدار نحو 120 مليون شخص مقارنة بعام 2000.

وتابعت المنظمة في التقرير الذي جاء في 500 صفحة، أن اثنين من بين كل ثلاثة مهاجرين، يبحثان عن عمل، مشيرة إلى أن العدد الحالي يتجاوز توقعات سابقة لعام 2050 «وهذا يظهر أنه من الصعب التنبؤ بمقدار وسرعة الهجرة الدولية».

ولا يزال الهنود يتصدرون قائمة أكثر الجنسيات المهاجرة، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر البلاد التي يقصدها المهاجرون، وقدرت المنظمة قيمة الأموال التي حوّلها المهاجرون إلى أوطانهم بـ689 مليار دولار.

وذكرت المنظمة أن عدد اللاجئين على مستوى العالم الذين فروا من بلادهم إلى الخارج بحثاً عن الحماية وخوفاً من الاضطهاد أو الصراعات، بلغ 25.9 مليون شخص، فيما وصل عدد النازحين داخل أوطانهم بسبب الصراعات إلى 41.3 مليون شخص.