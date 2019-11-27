فيديو: الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يضيئون شجرة عيد الميلاد

رام الله- وطن: قام الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، مساء اليوم الاربعاء، بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في مكان اعتصامهم بمدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية ان الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، اضاءوا شجرة عيد الميلاد بطلب من الاب مناويل مسلم.

ودعا احد الاسرى المعتصمين المواطنيين المسيحيين الى زيارة خيمة الاسرى، والاحتفال بجانب هذه الشجرة.

ويعتصم الأسرى المحررون منذ 39 يوما، للمطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة منذ ما يزيد عن 12 عاماً.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فضت في ساعات الفجر الأولى أمس الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين.كما التقوا أمس برئيس الوزراء، لكنهم اكدوا أن الاجتماع به لم يخرج بنتائج.