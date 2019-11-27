للاسبوع الثالث على التوالي .. تأجيل مسيرات العودة على حدود غزة

وطن: أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مساء اليوم الاربعاء عن تأجيل مسيرات العودة المقررة يوم الجمعة المقبل، وذلك للاسبوع الثالث على التوالي.

وقالت الهيئة ان قرار التأجيل يعود بسبب الاوضاع الامنية.

وكانت الهيئة قد قررت لاول مرة تأجيل مسيرات العودة عقب العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة عقب اغتيال القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء ابو العطا.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها أنه "ارتباطًا بالظروف الأمنية الخطيرة جدًا، وفي ضوء تهديدات المجرم نتنياهو بارتكاب حماقة من خلال شن عدوان شامل جديد على قطاع غزة، لحماية نفسه من الملاحقة على تهم الفساد، ولإشباع غريزة هذا الكيان الصهيوني المتعطشة للدماء، ومن منطلق المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقنا ومن أجل الحفاظ على حياة أبناء شعبنا، قررت الهيئة تأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم وذلك من أجل تفويت الفرصة على العدو الصهيوني".

وأوضحت في بيانها "لقد قررت الهيئة اتخاذ هذا القرار من منطلق مسئولية عالية وشجاعة، وتؤكد أن هذا القرار غير مرتبط بأية تفاهمات هنا أو هناك، فبوصلتنا ومسئوليتنا الوطنية ستظل شاخصة باتجاه التمسك بثوابت شعبنا وحقه في المقاومة، وفي الحفاظ على دماء أبناء شعبنا أيضاً من أي محاولات غدر صهيونية".

وأكدت على "أن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي السلمي، وأن كل القرارات المسئولة التي تتخذها في ظل تلك اللحظة الخطيرة وارتباطًا بتربص العدوان بشعبنا، هي قرارات نابعة من أهمية إفشال أهداف ومحاولات الاحتلال الخبيثة للاستفراد بشعبنا في سياق التوظيف السياسي. فالمعركة ما زالت مفتوحة مع هذا العدو ولن ننهيها إلا بتحقيق كل أهدافنا المشروعة".

ودعت الهيئة "جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده وأمتنا العربية وأحرار العالم لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم الجمعة القادمة 29/11/2019، إسنادًا وانتصارًا وتذكيرًا للعالم بقضية وشعب فلسطين".