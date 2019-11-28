صور وفيديو .. قوات الاحتلال تهدم 4 منازل في بلدة بيت كاحل

رام الله - وطن: هدمت قوات الاحتلال في بلدة بيت كاحل فجر اليوم 4 منازل .

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة فجر اليوم، بمرافقة الجرافات الثقيلة وبدأت بهدم 4 منازل للمواطنين في البلدة.

وتعود المنازل التي دمتها قوات الاحتلال الى الاسير قاسم عصافرة، ومنزل نصير عصافرة، ومنزل احمد عصافرة، ومنزل والد الاسير يوسف سعيد زهور

وكانت قوات الاحتلال قد اصدرت في شهر ايلول الماضي امرا عسكريا بهدم المنازل الاربعة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط منزل الاسير يوسف زهور، اطلق خلالها الجنود الاعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين ولم يبلغ عن اصابات.