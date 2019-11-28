فيديو وصور .. قوات الاحتلال تقتحم عدة احياء في رام الله والبيرة فجرا

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجرا عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان .

وقال مراسل وطن ان قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف، حيث تصدى لها الشبان الذين رشقوها بالحجارة واطلقوا صوبها الالعاب النارية.

كما استهدف الشبان فجر اليوم الجبل المحاذي لمستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي مدينة البيرة بالزجاجات الحارقة واقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال واكد مراسلنا ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سردا قرب رام الله واطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الشبان الذين رشقوها بالحجارة