العراق يدين الهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف

وطن الأنباء : ذكرت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر من صباح اليوم "الخميس" نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن العراق يندد بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف، وذلك بعدما اقتحمها محتجون وأضرموا النار فيها يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في البيان : "الغرض (من الهجوم) بات واضحا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وايران، وكذا مع بقية دول العالم".

وأضافت الوزارة أن "البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال"، مشددة أن الحادث "لا يمثل وجهة نظر رسمية".

المصدر: رويترز