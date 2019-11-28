ميسي يقود برشلونة لثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية

رام الله - وطن: احتفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوض مباراته رقم 700 في مختلف المسابقات مع فريقه برشلونة الإسباني على أفضل وجه، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين آخرين خلال فوز الفريق الكتالوني 3-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السادسة.

وحسم برشلونة تأهله لدور الستة عشر للبطولة التي توج بها خمس مرات، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن إنهاء مشواره في المجموعة وهو متربع على الصدارة، دون انتظار نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة مع مضيفه إنتر.

وتجمد رصيد دورتموند عند سبع نقاط في المركز الثاني متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إنتر، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في الرصيد نفسه، في حين بقي سلافيا براغ قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

وكان ميسي هو النجم الأبرز في لقاء برشلونة ودورتموند، حيث صنع الهدف الأول الذي أحرزه النجم الأورغوياني لويس سواريز في الدقيقة 29.

وأضاف ميسي الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 33، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 67، في حين تكفل جادون سانشو بتسجيل هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 77.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، أبقى إنتر ميلان على حظوظه في الصعود للدور الثاني بعد فوزه المثير 3-1 على سلافيا براغ.

اعلان

وافتتح لوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر في الدقيقة 19، قبل أن يهدر روميلو لوكاكو ركلة جزاء للفريق الإيطالي في الدقيقة 35، في وقت تعادل فيه توماس سوسيك لسلافيا في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وأعاد لوكاكو إنتر إلى التقدم من جديد عقب تسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81، ثم أضاف مارتينيز الهدف الثالث لإنتر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يهدر لوكاكو ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90.