بنك القدس يختتم رعايته لمهرجان " طولكرم الأول"

وطن: اختتم بنك القدس الأثنين الماضي رعايته الاستراتيجية لمهرجان طولكرم الأول " الزيت عمود الدار" الذي أقيم ما بين 23- 25 تشرين الثاني الحالي داخل حرم جامعة فسلطين التقنية خضوري في طولكرم، والذي نُظم من قبل الغرفة التجارية والصناعية لطولكرم

وتمثلت الرعاية الإستراتيجية للمهرجان من خلال تقديم الدعم للمهرجان، و تواجده من خلال جناح خاص ،حيث استقبل الزوار من خلال هذا الجناح الذي أقيم في أرض المهرجان للتعريف بمنتجات وخدمات البنك المميزة وقام بتسويقها للزوار من خلال هذا الركن ولمدة ثلاثة أيام متتالية، كما قدم البنك في اليوم الاخير جوائز على شكل حسابات توفير من خلال المسابقات التي نظمها تلفزيون الفجر.

وتأتي رعاية بنك القدس لهذا المهرجان في إطار حرصه المستمر على دعم المهرجانات التي تُعنى بالشأن الاقتصادي محليا ، ونظرا للأهمية التي يمثلها هذا المهرجان في ايجاد فرصة للتسوق و تسويق الصناعات المحلية ومنها الزيت والزيتون، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى فلسطين.

يشار ألى أن مهرجان طولكرم هو الأول من نوعه الذي يقام على مستوى المحافظة حيث حظي بمشاركة واسعة وحضور غفير .