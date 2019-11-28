الاحتلال يعتقل 4 شبان من مخيم جنين واخر من مخيم العروب

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من مخيم جنين .

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: احمد محمد العامر، ويزيد جعايصة، والشقيقين يزيد وأحمد عبد الهادي الصفوري، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها.

وأندلعت مواجهات عقب اقتحام تلك القوات مخيم جنين، وسط إطلاق القنابل الصوتية والأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن اصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب خضر محمد الشريف( 24 عاما) من مخيم العروب، عقب دهم منزل ذويه في المخيم، وتفتيشه، بالإضافة إلى تفتيش عدد آخر من المنازل.