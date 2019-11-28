الدفاع التركية تعلن عن مقتل جنديين على الحدود مع سوريا

وطن: أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنديين تركيين جراء هجوم صاروخي تعرضت له قاعدة عسكرية في بلدة أقجة قلعة جنوبي البلاد، عند الحدود مع سوريا.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع يوم أمس الأربعاء، واستهدف قاعدة على الجانب الآخر من بلدة تل الأبيض السورية، التي استولت عليها تركيا بعد عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن القوات التركية فتحت على الفور النيران نحو مصدر الهجوم، واستمرت العمليات في المنطقة.

المصدر: رويترز