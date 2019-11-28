ظهور أعراض صحية خطيرة على الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم

رام الله - وطن: بدأت أعراض صحية خطيرة تظهر على الأسرى المحررين المضربين في ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، بسبب إضرابهم عن الطعام لليوم العشرين وعن الماء لليوم الثالث على التوالي.

وقال تجمع عائلات الأسرى المضربين في بيان وصل وطن نسخة عنه إنه بدأت تظهر على عدد منهم أعراض خطيرة مثل: خروج دم بدل البول، وانخفاض حاد في السكري، وانخفاض حاد في الضغط، بالإضافة إلى صداع شديد، وجفاف حاد.

ودعت العائلات أبناء شعبنا لإعلان النفير كي لا نفقد أحدهم شهداء، حاثة الجميع للتوجه لخيمة الإضراب والتضامن معهم.

وكان عدد من الاسرى قد تم نقلهم يوم امس الاربعاء الى المستشفى بعد تدهوروضعهم الصحي