وطن تفوز بالمرتبة الاولى في فئة الصحافة المكتوبة بافضل عمل اعلامي يتعلق بالجدار والاستيطان

رام الله - وطن: فازت شبكة وطن الاعلامية بالجائزة الاولى في فئة الصحافة المكتوبة لافضل عمل اعلامي يتعلق بالجدار والاستيطان.

وفاز الزميل الصحفي أحمد ملحم بالجائزة الاولى عن فئة الصحافة المكتوية (غير المنشورة) بعنوان "إسرائيل تشنُ حربَ مياهٍ في قاع العالم".

ويسلط التقرير الضوء على حرب المياه التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في منطقة الأغوار، من خلال سلسلة إجراءات يتخذها كمنع حفر الآبار، وقطع خطوط المياه، ومصادرة خزانات المياه، والسيطرة على كل منابع المياه، بهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم.