الاحتلال يطلق النار على نقطة للمقاومة شرق خان يونس

وطن: أطلقت قوات الاحتلال بعد ظهر يوم الخميس، النار تجاه نقطة رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية شرقي بلدة خزاعة جنوبي قطاع غزة، دون إصابات.

وأفاد شهود عيان بإطلاق آلية عسكرية إسرائيلية متمركزة داخل السياج الأمني، شرقي بلدة خزاعة شرقي المحافظة، النار بشكلٍ مباشر تجاه عناصر ومرصد للمقاومة، ما دفعهم للانسحاب من المكان لبعض الوقت.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار بشكل يومي تجاه المزارعين في أراضيهم الحدودية، وصيادي الطيور الموسمية، في خرقٍ واضح لتفاهمات التهدئة الموقعة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال برعاية أممية ومصرية.