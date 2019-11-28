إدانة متهم بالأشغال الشاقة 10 سنوات بتهمة تقديم مخدرات

نابلس- وطن: أدانت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي بسام زيد، والقاضي قاسم ذياب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس، بحق المتهم (ع،ح،ع) بتهمة تقديم مخدرات او مؤثرات عقلية لشخص دون مقابل خلافا لأحكام المادة 23/1 على أ/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري.