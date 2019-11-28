المستشار براك يلتقي وفدا من المعهد العربي للتخطيط ويبحث معه التعاون المشترك

وطن: بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. احمد براك، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المعهد العربي للتخطيط.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك لمدير عام المعهد العربي للتخطيط، بدر عثمان مال الله، في مكتبه بمقر الهيئة، يوم الخميس ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٩، بحضور مدير عام "بكدار" د. محمد أبو عوض، ومسؤولي الهيئة.

واكد المستشار براك خلال اللقاء، أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية، ذات العلاقة بمكافحة الفساد، خاصة وأن جريمة الفساد جريمة عابرة للحدود.

واشار الى اهمية تنظيم عدد من الانشطة وورش العمل والدورات التدريبية بين الجانبين، حيث تسعى هيئة مكافحة الفساد لتطوير أداء كوادرها وموظفيها، لخدمة الشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة.

وإستعرض المستشار براك آلية عمل الهيئة، واختصاصاتها، موضحا انجازاتها والتحديات التي تواجهها.

بدوره أعرب مدير عام المعهد العربي للتخطيط، بدر عثمان مال الله، عن سعادته بهذا القاء، مشيرا الى انه على استعداد تام للتعاون مع الهيئة بكافة المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، واشاد بعمل الهيئة والانجازات التي تمكنت من تحقيقها على الرغم من جميع المعيقات.

وبحث الطرفان خلال اللقاء إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشتركة، تحدد آلية التعاون بين الجانبين.

يذكر بأن المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية، مقرها في دولة الكويت، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال بناء القدرات الوطنية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر.