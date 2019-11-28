الشبكات الأهلية وشركائها تبدأ عملية التحضير لإعداد إطار استراتيجي للقطاع الأهلي للسنوات الخمسة القادمة

رام الله- وطن: بدأت الشبكات الأهلية المظلاتية المكونة لمجلس تنسيق العمل الأهلي (شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، الإتحاد العام للجمعيات الخيرية الفلسطينية، اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس) عملية التحضير لإعداد إطار استراتيجي للقطاع الأهلي خلال السنوات الخمسة القادمة 2020-2024 .

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الأساسي لتنمية المجتمع والتأثير في السياسات العامة" والذي تقوم بتنفيذه الشبكات المظلاتية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الحوار الوطني والسياسات العامة والتواصل الإقليمي حول قضايا المجتمع المدني، للوصول إلى دور أكثر تنسيقا لشبكات واتحادات المجتمع المدني لتمثيل أعضائها بشكل أفضل في مجال تطوير القدرات، وتفعيل دورهم في التأثير على قضايا المجتمع المدني وفي الحوار المجتمعي والرقابة على تنفيذ السياسات العامة.

ومن المقرر أن تتم عملية إعداد الإطار الإستراتيجي لقطاع العمل الأهلي لتكون منسجمة مع الاحتياجات المحلية والوطنية والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية، وحالة الانقسام وتداعيات صفقة القرن على القضية الفلسطينية.

كما تسعي الشبكات الأهلية المظلاتية من خلال هذه العملية لتعزيز الشراكة والحوار والتكامل مع كافة القطاعات الأخرى، وخاصة الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية ومكونات المجتمع المدني المختلفة.

كما تأتي عملية إعداد الإطار الاستراتيجي للقطاع الأهلي في وقت مهم وخاصة مع بدء عملية تحديث ومراجعة أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية 2017-2022، والخطط القطاعية وعبر القطاعية، حيث تأمل الشبكات أن تنسجم عملية إعداد الإطار الاستراتيجي مع كافة التوجهات الوطنية، بما فيها الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs.

وتدعو الشبكات الأهلية المظلاتية كافة ذوي العلاقة والشركاء للتفاعل مع هذه الخطو المهمة ومد جسور الشراكة الحقيقية لما فيه خدمة القطاع الأهلي الفلسطيني وفئاته المستفيدة بكافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس حيث تعكف على اطلاقها بعد استكمال التحضيرات واعدادها خلال الفترة القريبة القادمة.