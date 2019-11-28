الاحتلال يجبر طلبة مدرسة اللبن الشرقية أثناء عودتهم على سلوك طرق وعرة

نابلس- وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية الواقعة على شارع نابلس رام الله الرئيسي، على سلوك طرق وعرة أثناء عودتهم من المدرسة.

وأفاد شهود عيان، أن تلك القوات احتجزت الطلبة أثناء انتهاء دوامهم المجرسي، وأجبرتهم على سلوك طرق أخرى بديلة؛ بحجة رشق مركبات المستوطنين بالحجارة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل ملاحقة طلبة المدرسة المذكورة، واعتقال العشرات، وإصابة الآخرين بالرصاص وبحالات اختناق.