وفد نقابة المحامين يعقد لقاءات مع منظومة العدالة في تونس

وطن: التقى وفد النقابة برئاسة نائب نقيب المحامين عبد العزيز الغلاييني وعدد من أعضاء مجلس النقابة بمركزي القدس وغزة بقصر العدالة بتونس برؤساء المحاكم الإبتدائية والاستئناف والمحكمة العليا ووكلاء الجمهورية .

وكان في استقبال وفد النقابة، ابراهيم بودرابة عميد هيئة المحامين التونسين وأبو بكر الجريدي نائب وكيل الجمهورية بتونس بمحكمة الاستئناف ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ا. فتحي بروش ، ونائبي الرئيس الأول لدى المحكمة العليا نازك كادة والبشير المطوي.

ودارت نقاشات وحوارات معمقة للاطلاع على التجربة التونسية في التعاون البناء والمثمر بين اركان منظومة العدالة بتونس للاستفادة منها وموائمتها مع الواقع الفلسطيني .

بدوره قال عميد هيئة المحامين التونسين أن القضاء ونقابة المحامين التونسية والنيابة العامة كان لها دور وطني فعال على مدار السنوات الطويلة الماضية في إرساء الحقوق وسهولة وصول المواطن للعدالة إضافة إلى الدور المهم الذي لعبته هذه المنظومة في الحفاظ على الدولة التونسية ونجاح الخيار الديمقراطي خلال السنوات الثمانية الماضية منذ نجاح الثورة التونسية بالتغير الديمقراطي.

في نهاية اللقاءات أكد الاخوة التونسيين على دعمهم المتواصل لفلسطين على المستويين الرسمي والشعبي ورفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي واستعدادهم على تقديم كل ما يستطيعون من أجل مساعدة منظومة العدالة بفلسطين للارتقاء بدورها القانوني في إرساء الحق والعدل .

بدوره أشاد الغلاييني بالتجربة التونسية المميزة في التعاون والتنسيق الدائم بين جميع اركان منظومة العدالة ودورها الفعال بالنهوض والرقي بقطاع العدالة وكسب ثقة الجمهور التونسي والاحترام الإقليمي والدولي مضيفا ان الحاجة الماسة إلى ان تستفيد منظومة العدالة بفلسطين من هذه التجربة من أجل الارتقاء بدورها في المجتمع الفلسطيني الذي سينعكس بالتأثير الإيجابي على المجتمع الفلسطيني.

وفي ختام الزيارة قدم زياد النجار الشكر الجزيل لدولة تونس الشقيقة على وقوفها الدائم مع الحق الفلسطيني ودعمها المتواصل لفلسطين على المستوى الرسمي والشعبي والنقابي .

وضم وفد النقابة كلا من ا.زياد النجار أمين سر النقابة ا.رنا الحداد رئيس لجنتي المرأة والتدريب وا. شعبان الجرجير رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان وا.اسماعيل حسين رئيس لجنة التأديب