البنك الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة رابا الأساسية

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعماً لمدرسة ذكور رابا الأساسية المختلطة بمحافظة جنين، في إطار جهوده للنهوض بالمسيرة التعليمية.

وزار المدرسة مدير فرع جنين مصطفى حبايبه ومدير مكتب قباطية محمود نزال وكان في استقبالهما مدير الدائرة الفنية في مديرية تربية قباطية السيد مازن جرار ورئيس قسم اللوازم السيد ماهر السعايدة ومدير المدرسة السيد رأفت طعمة وجرى بحث سبل التعاون والاطلاع على احتياجات المدرسة.

من جانبه شكر مدير الدائرة الفنية في تربية قباطية مازن جرار البنك الإسلامي الفلسطيني على جهوده المتواصلة لدعم العملية التعليمية في كافة محافظات الوطن.

ويسعى البنك الإسلامي الفلسطيني بشكل حثيث لدعم المسيرة التعليمية، وذلك لإيمانه العميق بدوره في خدمة كافة فئات المجتمع خاصة الطلبة منهم.

وعلاوة على دعم البنك الإسلامي الفلسطيني للمؤسسات التعليمية، يخصص برنامجاً لتقسيط الرسوم الدراسية للطلبة لتمكينهم من الحصول على تعليمهم بدءا من المراحل الأولى وحتى الجامعة، وذلك بما يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.