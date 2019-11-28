الاب مناويل مسلم يطلب من الاسرى المحررين المقطوعة رواتبهم أن يعتصموا أمام شجرة عيد الميلاد

رام الله- وطن: طالب الأب مناويل مسلم من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، بالاعتصام أمام شجرة عيد الميلاد في رام الله، وأن يعلقوا إضرابهم الماء. بحسب ما أفاد الأسرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأسرى المعتصمون، على دوار الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله اليوم الخميس، تحت عنوان "أبناؤنا في خطر بعد ظهور علامات طبية خطيرة على الأسرى".

وبدوره أعلن النائب السابق في المجلس التشريعي، حسن خريشة، عن رفضه وإدانته للإجراءت التي اتخذت ضد المعتصمين، متمنياً عليهم أن يعلقوا أضرابهم عن تناول المياه خوفا على صحتهم، "لأنه لا يعقل أن نفقد احداً منكم في هذا الظرف".

وبحسب الأسرى المعتصمين، فإن بعض المضربين أصبح يظهر عليهم العديد من العلامات الطبية الخطيرة بعد إضرابهم عن الماء لليوم الثالث على التوالي، ومن هذه العلامات:

خروج دم بدل البول.

ثانيا: انخفاض حاد في السكري.

ثالثا: انخفاض حاد في الضغط.

رابعا: صداع شديد.

خامسا: جفاف حاد.

وقد وتم مساء اليوم الخميس، نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، جراء تدهور طرأ على حالتهم الصحية.

كما دعت العائلات في وقت لاحق، أبناء شعبنا لإعلان النفير كي لا نفقد أحدهم شهداء التوجه لخيمة الإضراب.

ويعتصم الأسرى المحررون منذ 41 يوما، وخاضوا إضرابا عن الطعام منذ 20 يموماً، ولليوم الثالث إضراباً عن شرب الماء والدواء. للمطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة منذ ما يزيد عن 12 عاماً.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فضت، أول أمس الثلاثاء، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وهدمت خيامهم وصادرت أدواتهم، واعتقلت عددًا من المعتصمين. كما التقوا أمس برئيس الوزراء، لكنهم اكدوا أن الاجتماع لم يخرج بنتائج إيجابية.