نقل 3 من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من اعتصامهم إلى المستشفى

رام الله-وطن: نقل مساء اليوم الخميس، ثلاثة من الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم إلى المستشفى جراء تدهو طرأ على وضعهم الصحي.

وأفاد مراسلنا، أن الأسرى الذين تم نقلهم إلى المستشفى هم إيهاب السدة ومحمد العديلي وعبد الرازق العاروري.

وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر على الأسرى المحررين المعتصمين في ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، بسبب إضرابهم عن الطعام لليوم العشرين وعن الماء لليوم الثالث على التوالي.

وقال تجمع عائلات الأسرى المضربين، اليوم الخميس، في بيان وصل وطن نسخة عنه إنه بدأت تظهر على عدد منهم أعراض خطيرة مثل: خروج دم بدل البول، وانخفاض حاد في السكري، وانخفاض حاد في الضغط، بالإضافة إلى صداع شديد، وجفاف حاد.

ودعت العائلات أبناء شعبنا لإعلان النفير كي لا نفقد أحدهم شهداء، حاثة الجميع للتوجه لخيمة الإضراب والتضامن معهم.