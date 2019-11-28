"التعليم العالي" و"الاتصالات" تعلنان أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج منح مجموعة الاتصالات للعام 2019

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة الاتصالات الفلسطينية عن أسماء الطلبة المستفيدين من برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية للعام 2019، والذي تنفذه مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، للسنة العاشرة على التوالي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم توزيع المنح الدراسية على الطلبة المتفوقين والحاصلين على المنحة والبالغ عددهم 700 للعام الحالي منها 300 منحة في التعليم التقني موزعة على أكثرمن 30 كلية تقنية وجامعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، و400 منحة للطلبة الأكاديميين الحاصلين على المنحة سابقاً والمستوفين لشروط استمرارها على مدى الأعوام السابقة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة ومجموعة الاتصالات في فندق الملينيوم بمدينة رام الله، وقاعة هيفنز بمدينة غزة، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د محمود أبو مويس، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر، ومدير عام المنح بالوزارة شادي الحلو، ومدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية سماح ابوعون حمد، وحشد من اسرتي الوزارة والمجموعة، وبحضور الطلبة وذويهم.

وقال د. محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته "اليوم هو صورة من صور التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص"، مثمناً دور مجموعة الاتصالات المجتمعي وتقديمها منح دراسية للطلبة بشكل سنوي، ودعمها المتواصل للأنشطة اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي.

وشدد أبو مويس على أهمية التعليم التقني وضرورة دعم توجه الطلبة لهذا النوع من التعليم، وأوضح ان العالم يتباهى بهذا النوع من التعليم، مؤكداً ان مستقبل التنمية في فلسطين يعتمد على هذا النوع من التعليم، وان الحكومة رفعت شعار "الانتقال من التعليم إلى التعلم، ومن الاحتياج إلى الانتاج".

وأشار وزير "التعليم العالي" ان وزارته فتحت نوافد أمام خريجي التعليم التقني لإكمال تعليمهم العالي، مضيفاً ان هذا هو الهدف الرئيسي للجامعة التقنية التي تنوي الحكومة انشائها وستستقطب الطلبة من الصف العاشر. وجدد دعوته للجامعات بالابتعاد عن البرامج النمطية والتوجه نحو البرامج الثنائية التي يوجد بها تدريب مهني تقني.

ورحب د. اسحق سدر وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالحضور وقدم شكره لمجموعة الاتصالات على دعوته للحفل وعلى كافة الجهود التي قدموها لدعم قطاع التعليم التقني والمهني والقاء الضوء عليه كونه لا يقل أهمية عن باقي التخصصات الاكاديمية، كما ودعا الشباب الى التوجه الى التخصصات التقنية والمهنية، وأشاد بالحرفية العالية في المساقات التي تطرحها الكليات التقنية والمهنية، مما ينعكس على تخفيض نسبة البطالة التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية" يسعدنا استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونثمن جهودهم المبذولة من اجل تطوير قطاع التعليم في فلسطين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، والتي تعمل على تسهيل التحصيل العلمي وتوفير الوقت والجهد لطالبي العلم".

وأضاف العكر، استمرينا في مجموعة الاتصالات بالقيام بآداء دورنا الريادي في تمكين الشباب من خلال "برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والتقنية" منذ إطلاق البرنامج عام 2010، وقدمت مجموعة الاتصالات (5500) منحة حتى اللحظة، وبلغ اجمالي عدد الخريجين في عام 2019، (706) منهم (640) خريجًا جامعيًا و(66) خريجًا تقنيًا حتى نهاية عام 2019، مشيراً إلى ان إطلاق" منح مجموعة الاتصالات للتعليم التقني" لهذا العام، جاء انسجاماً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة لدعم قطاع التعليم التقني في فلسطين، والسعي لتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني للتأهل في المجال التقني والذي يمثل الحاجة الأكبر في سوق العمل والذي يصل نسب التشغيل لخريجي التخصصات التقنية أكثر من 95%.

واكد العكر على الاستمرار بتقديم المنح للطلاب الذين حصلوا على المنح الجامعية والتقنية من الأعوام السابقة والمتفوقين اكاديمياً والمستوفين لشروط استمرار المنحة، إضافة الى منح الايتام القاطنين في دور الأيتام، والطلاب من ذوي الإعاقة.

هذا وتم القاء كلمات شكر وامتنان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمجموعة الاتصالات على دعمها للطلبة وتشجيعهم على التفوق، من قبل الخريجين وعنهم الطالبة اشراق الشلالفة والكليات التقنية والقاها بالنيابة عنهم الدكتور بسام الرجبي عميد كلية المجتمع الابراهيمية – القدس.