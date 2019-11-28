رفع أسعار البنزين بداية الشهر القادم في دولة الاحتلال

وطن: أعلن وزارة الطاقة الإسرائيلية، عن زيادة أسعار البنزين بنسبة أربع أغورات ابتداءً من ليلة الأحد المقبل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مديرية المحروقات بوزارة الطاقة قررت زيادة أسعار البنزين بـ4 أغورات (0.04)، عن الأسعار التي سجلت بداية الشهر الحالي.

وبينت أنه سيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية ستة شواكل وست عشرة أغورة (6.16)، فيما أن الخدمة العادية تلزم المستهلك بإضافة احدى وعشرين أغورة (0.21) لقاء كل ليتر واحد من البنزين.

وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة ابتداء من منتصف ليلة السبت الأحد المقبلة الأول من ديسمبر.