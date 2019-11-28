الإفراج عن الأسير الصحفي محمد منى وشقيقه

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسير الصحفي محمد أنور منى (38 عامًا) من مدينة نابلس، بعد اعتقال إداري استمر 16 شهرًا.

كما أفرجت عن شقيقه عبد الكريم (32 عامًا) الذي أمضى تسعة شهور بالاعتقال الإداري.

وتم الإفراج عن الشقيقين الأسيرين من سجن النقب الصحراوي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي منى مطلع شهر أغسطس 2018، وتم تحويله للاعتقال الإداري، فيما اعتقلت شقيقه في الحادي عشر من مارس هذا العام.

يذكر أن الصحفي منى الذي يعمل مديرا لإذاعة "هوا نابلس" المحلية، هو أسير لعدة مرات، وأمضى في سجون الاحتلال سبع سنوات ونصف السنة.