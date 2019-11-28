حزب الشعب: ممثلي (كتلة بلدنا) ينسحبون من مجلس بلدي بيت جالا إحتجاجاَ على مواقف رئيسه

رام الله- وطن: أصدر حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، بياناَ رسمياَ، أكد فيه انسحاب ممثلي الحزب في مجلس بلدية بيت جالا، احتجاجاَ على مواقف وممارسات رئيس المجلس، وخاصة ما يتعلق بعلاقته التطبيعية مع الاحتلال ومنتوجاته.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل وطن نسخة عنه:

في ضوء مواقف وممارسات رئيس بلدية مدينة بيت جالا، نقولا خميس، بدأَ من رفضه إنهاء وكالته التجارية لما يسمى لـ"وكالة تنوفا" الاسرائيلية، وعدم مقاطعته لمنتوجات الاحتلال، وانتهاءَ بقبوله اللقاء مع ضباط ما يسمى بـ"الادارة المدنية" للاحتلال الاسرائيلي وتنسيق "المشاريع" معهم، فإن ممثلي حزب الشعب الفلسطيني المنتخبين ضمن (كتلة بلدنا) في المجلس البلدي لمدينة بيت جالا، يعلنون انسحابهم من عضوية المجلس، وذلك إحتجاجاَ ورفضاَ كلياَ لمواقف وممارسات رئيس المجلس الحالي "نقولا خميس".