مجلس بلدي رام الله يقرر في اجتماع طارئ باضاءة شجرة عيد الميلاد في موقعين في المدينة بالتزامن يوم الاحد

رام الله- وطن: قرر مجلس بلدي رام الله في اجتماع طارئ عقده اليوم الخميس الاستمرار في فعاليات عيد الميلاد المجيد لهذا العام باضاءة شجرة عيد الميلاد في موقعين في المدينة بالتزامن وذلك يوم الاحد 1/12/2019 الساعة السادسة مساء.

وحسب قرار المجلس ستضاء شجرة عيد الميلاد في موقعها المعتاد في ميدان الشهيد ياسر عرفات وبالتزامن ستضيئ بلدية رام الله شجرة عيد الميلاد في ميدان راشد حدادين قرب دار البلدية ضمن احتفال شعبي ورسمي يقام على المسرح البلدي الخارجي.

ويأتي القرار تأكيدا على اهمية الاحتفال بعيد الميلاد باعتباره تقليدا وطنيا وطقسا سنويا