محكمة الاحتلال تدين الأسير عاصم البرغوثي بقتل جنديين ومستوطن

وطن: أدانت محكمة الاحتلال في "عوفر"، الخميس، الأسير عاصم البرغوثي بتنفيذ عمليتين عسكريتين تسببت بقتل 3 من جنود ومستوطني دولة الاحتلال.

وذكر موقع "والا" العبري أن الأسير أدين بقتل جنديين في عملية نفذها قبل عام على موقف للجنود قرب رام الله، في حين أدين بمقتل مستوطن بعملية إطلاق نار قريبة قبلها بأيام.

كما أدين الأسير البرغوثي بـ 12 محاولة قتل لمستوطنين وجنود، فيما أصيب 12 جندي ومستوطن في العمليات المذكورة.

يُشار إلى أن عاصم البرغوثي أسير محرر قضى سابقًا في سجون الاحتلال (11) عامًا بتهمة الانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018، فيما قضى والده عمر أكثر من (26) عامًا في الأسر بين أحكام واعتقال إداري.

فيما استشهد شقيقه صالح العام الماضي بعملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة، حيث اتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود والمستوطنين ما أسفر عن اصابة 11 منهم بجراح متفاوتة.