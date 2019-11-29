اجواء غائمة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاحد، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة،وفي ساعات الليل المتأخر تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائما جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.