المحررون المقطوعة رواتبهم: نحمّل السلطة المسؤولية عن سلامتنا ونطالب الرئيس بتبني قضيتنا

رام الله- وطن: حمل الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم المؤسسة الرسمية بكل مستوياتها سلامة الأسرى في ظل انغلاق أفق الحل حتى هذه الساعة.

وأوضحوا في بيان لهم، اليوم الجمعة، أنه "تجنبا للفتنة بعد قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بنصب خيام بالقرب من خيمة الأسرى وحضور شخصيات تحمل أسلحة تحت لباسها تم نقل الاعتصام إلى مركز بلدنا الثقافي".

وقالوا "تعالت أصوات التحريض على الأسرى والتحشيد عليهم من مواقع مختلفة وصلت للتحريض على القتل.

وطالبوا الرئيس محمود عباس بتبني القضية التي شكلت مظلومية متواصلة للاسرى المحررين.

ويواصل الأسرى المحررون إضرابهم عن الماء لليوم الرابع على التوالي و عن الطعام لليوم 22 والاعتصام لليوم 42 في أوضاع صحية صعبة نقل على إثرها 10 منهم للمستشفيات بعد تراجع وضعهم الصحي، إذ بدأوا يشعرون بالصداع والجفاف وظهور الدم في البول عدا عن وجع غير محتمل في الخاصره.

وجاء في بيانهم انه بعد تلقي الاسرى للعلاج الأولي والفحوصات عادوا لمواصلة اعتصامهم إضرابهم عدا الأسير المحرر محمود الورديان الذي تم نقله إلى مستشفى في بيت لحم بعد رفض جسده العلاج وظهور أعراض الأعياء الشديد.