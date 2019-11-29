صور| في حملة "الفجر العظيم".. الالاف أدوا صلاة الفجر في الحرم الابراهيمي

رام الله- وطن: أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر اليوم الجمعة، في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، وقد اطلقت العديد من العائلات الدعوات لصلاة الفجر في الحرم، في حملة "الفجر العظيم" لإحياء المسجد ومنع تهويده.

وعملت طواقم وزارة الاوقاف ومحافظة الخليل والبلدية على تنظيم حركة دخول الوافدين للحرم ومنع التدافع، وقدم عدد من المواطنين الذين تواجدوا في محيط الحرم الحلويات والمشروبات الدافئة للمصلين.

وجاءت هذه الفعالية بعد اقل من اسبوع على اقتحم مئات المستوطنين للمسجد الابراهيمي والبلدة القديمة بحماية من جيش الاحتلال.