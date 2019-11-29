صور| رام الله: مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويحرقون مركبة

رام الله- وطن: اقتحم عدد من المستوطنين قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، بلدة الطيبة، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران عدد من الابنية وقاموا بحرق مركبة في المكان.

وعبر الاب جوني ابو خليل في اتصال هاتفي مع وطن عن تخوفه مما سيحصل بالمستقبل، وما ستقوم به مجموعات "تدفيع الثمن" الاستيطانية التي تهاجم الكثير من الكنائس والمعالم الدينية المسيحية والاسلامية، وخاصة ان الطيبة محاطة بالكثير من المستوطنات.

وشدد على ضرورة "الانتباه والحذر من اقتحامات مماثلة للمستوطنين، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية اكبر لاننا لانعلم ماهي تبعيات هذا الموضوع".

وفي ذات السياق، اعتدى مجموعة من المستوطنين على مركبات المواطنين في قرية دير عمار غرب رام الله، فجر اليوم الجمعة.