"حزب الشعب" يجدد رفضه "لتفاهمات" إقامة المستشفى الامريكي ويحذر من اعتماد المسار الإنساني والاقتصادي على حساب الحل السياسي

رام الله- وطن: جدد حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الكامل لـ"التفاهمات" المزعومة حول إنشاء المستشفى الأمريكي الذي بدأت أعمال إنشائه في شمال غزة، معتبراً ان إنشاءه استكمالاً لمخرجات ورشة المنامة التي تعطي الأولوية للحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي لقضايا شعبنا الوطنية.

وأشار الحزب في بيان صحفي، صدر عنه ووصل وطن نسخة منه، صباح اليوم الجمعة، الى انه سبق وان عبر في حينه عن رفضه لأي تفاهمات تتجاوز الحل السياسي معتبرا مقايضة الحلول السياسية ببعض الفتات تحت مسمى "تفاهمات"، لن يجلب الاستقرار ولن يحل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني.

وشدد الحزب في بيانه على أنه بالرغم من حاجة قطاع غزة لكل شيء، إلا ان أقصر الطرق لتلبية ذلك هو طريق الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام بعيداَ عن الخضوع للابتزاز تجاه معاناة شعبنا من خلال بعض الأموال التي تقدم من هنا وهناك.