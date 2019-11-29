شرطة الاحتلال تمنع وزير شؤون القدس فادي الهدمي من إجراء مقابلة تلفزيونية

رام الله- وطن: منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من إجراء مقابلة تلفزيونية بحي جبل الزيتون شرق المسجد الاقصى، واحتجزته وحذرته من التواجد في المكان.

وأوضح الهدمي في بيان أصدره، أن قوات من شرطة الاحتلال منعته من التواجد بمكان بث حلقة خاصة لتلفزيون فلسطين حول القدس، حيث كان من المدعوين لاجراء المقابلة، وأجبرته ومدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة عوض عوض، على مغادرة المكان المخصص لبث تلفزيون فلسطين الممنوع من التواجد بالقدس بقرار من الاحتلال.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قامت بملاحقتهما من مكان لآخر وحذرته من التواجد في المكان.