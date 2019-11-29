استشهاد رائد السرساوي متأثراً بجراحه في العدوان الاخير على غزة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الشاب رائد السرساوي ( 30 عاما)، صباح اليوم الجمعة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال قصف قوات الاحتلال دراجة نارية في العدوان الأخير على قطاع غزة في الـ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد السرساوي، وقالت في بيان لها، "إن الشهيد السرساوي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها بقصف للاحتلال استهدفه في حي الشجاعية".

وبحسب وزارة الصحة، فإن 34 شهيداً ارتقوا خلال العدوان الأخير على غزة.