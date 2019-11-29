الاحتلال يعتدي على أهالي العيسوية

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم، على أهالي بلدة العيسوية بالقنابل الصوتية والضرب، عقب انتهاء صلاة الجمعة في مسجد الأربعين وسط البلدة.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أن عناصر من الشرطة والقوات الخاصة تمركزت أمام مسجد الأربعين وسط البلدة، تزامنا مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، وتعمدت استفزازهم وألقت القنابل الصوتية بصورة عشوائية كما اعتدت على أحد الشبان.

وأضاف أبو الحمص أن قوات الاحتلال اقتحمت مقبرة القرية واعتلت المقابر، في استفزاز للأهالي.