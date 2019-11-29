جمعية نهضة أبو ديس الخيرية تعرض خمسة أفلام من مجموعة "أنا فلسطينية"

وطن: عرضت جمعية أبو ديس الخيرية خمسة أفلام من مجموعة "أنا فلسطينية"، والأفلام جميعها من إخراج شابات فلسطينيات، وتتناول الأفلام قضايا تتعلق بواقع المرأة الفلسطينية وهويتها، وتأثير السياسة الإسرائيلية في التضييق على حرية المرأة ومحاربة سبل العيش لديها مما يخلق أعباء ثقيلة على المرأة في تدبر حياتها وحياة أسرتها، كما تتطرق الأفلام إلى حياة النساء في ظل القيود التي تفرضها العادات والتقاليد السلبية على حياة المرأة وآلية تأقلمها.

وتأتي هذه العروض ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" وهو مشروع شراكة مجتمعية تنفذه مؤسسة شاشات سينما المرأة وجمعية الخريجات الجامعيات وجمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من مؤسسة CFDالسويسرية وصندوق المرأة العالمي.

واكد المحامي بسام بحر ممثلا عن جمعية النهضة على اهمية نشر هذه الافلام حيث كان لها الاثر الكبير في نفوس الفئات التي تم استهدافها واكد على اهمية استمرار هذه المشاريع وان يتم نشر هذه الافلام على نطاق واسع وان يكون هناك استمرارية بضرورة عرض هذه الافلام

وقد حضر العروض مجموعات نسائية وشبابية، وركزت على قضايا مجتمعية وقضايا تتعلق بمعاناتنا من الاحتلال الإسرائيلي،كما الانقسام الفلسطيني والعادات والتقاليد وغيرها من المواضيع التي تركزت على قضايا اجتماعية والتي عبر عنها الحضور بأن هذه الأفلام تلامس واقع حياتهم.

وتم عرض فيلم خيوط من حرير وكان الفيلم يوثق الحكايات الشعبية عن فلسطين المطرزة بخيوط الحرير على قطع قماش ليكون الثوب الفلسطيني الذي تمسكت به النساء الفلسطينيات .

وشاهد الفليم مجموعة من الفتيان والفتيات وتم بعد الفيلم توجيه الاسئلة لهم ومناقشتهم في موضوع الفيلم وتحدثت الفتيات عن التطريز وكيف كن يشاهدن والدتهن اثناء القيام بعملية التطريز وانه يجب على الانسان التمسك بأرضه وبتراثه وعدم السماح باغتلاسه كما يفعل الاحتلال.

أما فيلم “سرد” للمخرجة زينة رمضان فأكد الحاضرون على أن الفيلم يحاكي المشاعر الخاصة التي يعاني منها سكان قطاع غزة جراء الاختناق والحصار المفروض عليه والذي أنهك منذ أكثر من عقد من الزمان كل مظاهر الحياة فيها، ذلك الحصار الذي يقضي علي أحلام الطالبات والطلاب والشباب والعائلات بأن يجدوا أفقاً أكثر رحابة لحياتهم من مدينة ضاقت عقب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحروب المتتالية، قال أحد الحضور” الانتظار شيء متعب للطاقة كشاب وأن من أصعب الأشياء انتظار المجهول فقد ربط لنا الانتظار بشيء مجهول هو نفسه لا يدرك اي معنى له ولا يستطيع الإحساس بالأمل”.

وتم عرض فيلم " ورق دوالي " للمخرجة دينا أمين ، وكان الفيلم يتحدث عن جدة المخرجة السورية التي تسكن مع زوجها بالقدس ، وتتجسد فكرة الفيلم في المشاعر المتضاربة التي تشعر بها الجدة بين الحنين للوطن وتمسكها بفلسطين.



وشاهد الفليم مجموعة من النساء،وتم بعد الفيلم تم توجيه الاسئلة لهن ومناقشتهن في موضوع الفيلم ، حيث تم التحدث عن موضوع القدس والوطن ، وتم التعليق على قصة الجدة وكم لديها من صبر وصمود وتحمل في البعد عن بلدها وأهلها وكيف قطع الاحتلال عليها كل سبل الوصول إلى بلدها وأنها ما زالت صابرة رغم كل ذلك .

وتم عرض فيلم "الغول"، حيث أدت الممثلة أولينا مسلم دور الام التي تجلس في بيتها الصغير المكون من غرفة واحدة واطفالها مع غياب الأب عن هذه الاسرة . ويعتبر الفيلم من الافلام القصيرة الصامته التي تحتوي على رقصات تعبيرية تؤديها الام لتعبير عن الخوف والموت وطلب النجاة .

واسم "الغول" مقتبس من الثقافة الشعبية الفلسطيني فالغول يعبر عن الخوف والرعب في الغالب من الامهات لاطفالهن لتخويفهم ليطيعوا أوامرهن . ويترابط اسم الغول مع مضمون الفيلم من خلال الفكرة الرئيسة وهي الخوف من الحرب والمشاعر النفسية التي تطرء على الاطفال والامهات عند حدوث ظروف صعبة مثل الحرب

وبعدعرض الفيلم تم طرح سؤال ماذا يعني الغول عند الشعب الفلسطيني ؟وماذا تعني به الام الفلسطينية عندما تقولها ؟ وعلى ماذا يدل مفهوم الغول بالفيلم ؟

كانت الاجابات موحدة في الغالب فكلمة الغول تدل على الخوف والرعب من شيء خارق لطبيعة وتقولها الام لاطفالها لتدعهم لاطاعة اوامرها او ان الغول سوف ياخذهم اما مفهوم الغول في هذا الفيلم فهو الحرب والاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني بشكل عام وخاصة في غزة .

كما أثار فيلم “يا ريتني مش فلسطينية” للمخرجة فداء نصر، جدلا في نقاش الحضور، فالمتوقع دائما من الفلسطينيين الصبر والصمود والمقاومة، ويعبر هذا الفيلم للوهلة الأولى بعكس ذلك، لاسيما الضغوط التي تواجه الفتاة الشابة الفلسطينية من قيود وضغوط يسببها العادات والتقاليد التي تقيد حرية الفتيات، بالإضافة إلى الممارسات الإسرائيلية التي تكبل المرأة وتدعم الممارسات الاجتماعية السلبية تجاه النساء.

وقد أثار رغبة المخرجة بأن تكون فلسطينية في زرع بذور الأمل لدى النساء، في التغيير والصمود في مواجهة كل تلك التحديات، والثبات على الأرض والتمسك بها، والذي يحمل في طياته الاعتزاز بالهوية.

وفي المجمل أكد الجميع على اهمية عرض هكذا افلام والتي تعزز تمسكنا بالأرض والوطن، لا سيما أن الأفلام تلامس واقعنا كشعب فلسطيني تطرحه من قضايا وموضوعات،وتم التأكيد من قبل المشاركين أن هذه الأفلام تتناول قضايا قلما تثار في الوقت الحالي.