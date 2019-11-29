آليّة المساعدة التقنيّة وتبادل المعلومات "تايكس" تنظّم المنتدى الدّولي العشرين للمدّعين العامّين حول مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود

وطن: شاركت النيابة العامة ممثله بمساعد النائب العام الأستاذ خالد عواد ورؤساء النيابة الأستاذ راسم بدوي والاستاذة رانيا التميمي ووكيل النيابة الأستاذ فضل معالي في المنتدى الدولي العشرين للمدعين العامين، والذي نظم من خلال آليّة المفوضيّة الأوروبيّة للمساعدة التقنيّة وتبادل المعلومات بالتّعاون مع مكتب المدّعي العام في ولاية سكسونيا في ألمانيا حول مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود" ، وبتوجيهات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب.

وقد ناقش المنتدى الذي استمر على مدار ثلاثة أيام مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والمخدّرات والأسلحة والجريمة السيبرانية.

وقد إنعقد منتدى المدّعين العامّين القادمين من الدّول الأعضاء للإتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة من منطقتي التوسّع والجوار لتوحيد القوى ومناقشة أهمّ التحدّيات المطروحة أمام معالجة الجريمة المنظّمة بمشاركة أكثر من 100 مدّع عام من ضمن المدّعين الحاصلين على أعلى رتب في ألمانيا وتشيكيا وبولندا والبانيا وصربيا وممثلين عن السّلطة القضائيّة من البلدان الشريكة في منطقتي التوسّع والجوار من فلسطين والأردن ولبنان والمغرب وتونس والجزائر وبعض الدّول الأعضاء وكذلك ممثّلين عن المفوضيّة الأوروبيّة والمجلس الأوروبي وEurojust وEuropol.