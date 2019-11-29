​شهيد و5 إصابات برصاص جيش الاحتلال شرقي خان يونس

وطن: استشهد فتى وأصيب خمسة آخرون يوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد شهداء اليوم إلى اثنين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى فهد محمد وليد الأسطل (16 عامًا) على إثر إصابته برصاصة في منطقة البطن أطلقتها عليه قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الأمني.

أكما وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في اعتداء قوات الاحتلال على نحو 100 مواطنٍ تظاهروا عصر الجمعة شرقي خان يونس.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أعلنت الأربعاء عن تأجيل فعاليات هذه الجمعة للمسيرات "من أجل تفويت الفرصة على العدو"، في ظل تهديداته المستمرة بشن عدوان على قطاع غزة.

وكانت الصحة قد أعلنت في بيان لها، ظهر اليوم، أن الشاب رائد رفيق أحمد السرساوي (30 عامًا) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم منتصف الشهر الحالي خلال القصف الأخير على غزة.