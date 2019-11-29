اشتية يدعو الشباب للتطوع للحراسة في القرى من هجمات المستوطنين

وطن: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الشباب للمبادرة بالتطوع للعمل في الزراعة، وللحراسة في القرى من هجمات المستوطنين، ومساعدة المزارعين، ومحاربة الآفات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الجمعة، نيابة عن الرئيس محمود عباس في المؤتمر الوطني الأول للكشافة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وشخصيات عربية ودولية.

وقال اشتية، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس محمود عباس في المؤتمر الوطني الأول للكشافة بمقر الرئاسة في رام الله، إن الحكومة "تصب كل اهتمامها في هذه المرحلة نحو الشباب، بالإضافة الى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال".

وأضاف "ونصب كل اهتمامنا في إنشاء القرى الشبابية؛ فتمكين الشباب مركب أساسي في الانفكاك عن الاحتلال".

وأشار إلى أن "هذا المؤتمر يعول عليه كثيرًا من أجل تطور نوعي ومؤسساتي للحركة الكشفية الفلسطينية".

وأوضح أن الحركة الكشفية في فلسطين مهمة باعتبارها نواة إعادة الاعتبار للعمل التطوعي، وتحافظ على التراث الفلسطيني، وتتواصل مع الحركة الكشفية في العالم للحديث عن فلسطين، والوقوف في وجه الاحتلال والاستيطان.