وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي يزور جناح "قطاف" في معرض حلال في اسطنبول

رام الله : اُفتتح في مدينة اسطنبول التركية الخميس 28 كانون ثاني/نوفمبر النسخة السابعة لمعرض إكسبو للمنتجات الحلال "القمة العالمية الخامسة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة شركة قطاف للاستثمار والتسويق الزراعي، ممثلة برئيس مجلس الادارة السيد معين شتية .

ويأتي المعرض لهذا العام الذي يستمر حتى الاول من كانون اول/ديسمبر 2019 في مركز أوراسيا للفنون والمعارض برعاية الرئاسة التركية، تحت شعار "الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب".

ويشارك في نسخة العام الحالي للمعرض قرابة 400 شركة محلية وأجنبية من 50 بلدا مختلفا، مختصة في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء.

ويعد هذا المعرض تظاهرة عالمية مهمة ، لما يوفره من مناطق عرض متميزة ومنصة لمجموعة واسعة من ورش العمل والاجتماعات والفعاليات، وفرصة مناسبة للشركات المشاركة لتعزيز مكانتها ضمن سوق المنتجات الحلال.

ويقام المعرض على مساحة قدرها 14 ألف متر مربع، وهو يمثل فرصة لعقد لقاءات بين أكثر من 300 وفد مبيعات من مختلف الدول المشاركة، ما يتيح عقد اجتماعات تسويقية وتجارية .

وزار وزير الاقتصاد الوطني الدكتور خالد العسيلي والسفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى جناح شركة قطاف في المعرض، حيث شدد على اهمية ايصال وتعريف العالم بالمنتج الوطني وجودته، واهمية تسويقه على مستوى العالم، ضمن سياسة الانفتاح التجاري مع العالم،

واشاد رئيس مجلس ادارة شركة قطاف معين شتية بالاهتمام الذي يوليه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في دعم وترويج المنتج الوطني على مستوى العالم، وحضوره شخصيا جناح الشركة في المعرض برفقة السفير الفلسطيني.

واكد اشتية ان المشاركة في معرض حلال الى جانب شركات ومنتجات من مختلف دول العالم، يعد فرصة لترويج وتسويق المنتج الفلسطيني لأكبر عدد من دول العالم، وابراز التطور في عمل الشركات الفلسطينية وجودة المنتج الوطني رغم كل التحديات والصعوبات.

واكد شتية ان المنتج الفلسطيني ومن خلال ملاحظات ومشاهدات الزائرين لجناح الشركة في المعرض، يثبت ان المنتج الوطني يحظى باحترام العالم، وهذا يتجلى بزيادة الطلب عليه من دول العالم، حيث تتسع رقعة الاسواق المستوردة للمنتج الفلسطيني.

واشاد شتية بالمشاركة الفلسطينية في معرض حلال، ومنتجات قطاف من التمور الفلسطينية التي تم عرضها في المعرض، والتي حظيت باعجاب الزوار للمعرض، الذي يوفر فرصة مهمة لتسويق المنتجات الفلسطينية، لافتا الى ان قطاف تقوم بتعبئة وتصدير منتجاتها وفقا للمواصفات الفلسطينية والعالمية وتحت اشراف مباشر من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني الفلسطيني.

واكد شتية ان قطاف من الشركات الفلسطينية الرائدة في زراعة وتسويق التمور، وتهدف الى تسويق المنتج الفلسطيني في الاسواق العالمية، مشيرا الى ان الشركة باتت تملك نحو 600 دونم في مدينة اريحا، تمتد حتى منطقة الجفتلك، وتُشغل نحو 120 عاملا، وتساعد المزارعين على تسويق منتجهم بافضل صورة ممكنة.

واكد شتية ان الشركة وضمن فلسفتها تولي اهمية لدعم المزارعين المحليين في الاغوار من خلال شراء التمور بشكل مباشر منهم، حيث تتعاقد الشركة مع نحو 50 مزارعا في الاغوار، الامر الذي يساهم في دعم صمودهم وتمكين استمرارهم في عملهم في الزراعة .

واكد شتية ان الشركات الفلسطينية العاملة في التمور حققت قفزات مهمة في السنوات القليلة الماضية بجهود ذاتية، وهو ما يؤكد قدرتها على المنافسة على مستوى العالم بامكانيات قليلة، لافتا الى ان قطاف تصدر منتجاتها للعديد من دول العالم حيث من المتوقع ان تتراوح كمية التصدير للموسم الحالي 2019 - 2020 ، ما بين 1500- 2000 طن من التمور.